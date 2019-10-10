Сколько денег получил Ленский район от Москвы в рамках проекта «Шиес»

Говорить о начале строительства экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области как о свершившемся факте пока рано. Инвестор проекта — ООО «Технопарк» — должен еще провести изыскания, общественные слушания и получить необходимые документы. Однако уже сейчас благодаря поступлению в регион инвестиций от правительства Москвы и компании «Технопарк» бюджет Архангельской области дополнительно получает миллиарды рублей.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, всего в период с 2019 по 2021 год регион должен освоить два миллиарда рублей, выделенных правительством Москвы на социально-экономическое развитие в рамках программы сотрудничества по проекту создания экотехнопарка «Шиес». Из этих средств полтора миллиарда рублей предназначены на инфраструктурные и социальные объекты Ленского района. Речь идет о ремонте и строительстве образовательных и медицинских учреждений, дорог муниципального значения, ФОКа, а также о реконструкции систем водоснабжения.

Так, к началу учебного года отремонтированы все школы Ленского района, включая Яренский детский дом. Кроме того, ремонтные работы были проведены в детских садах Яренска, Козьмино, Ирты, Усть-Очеи, Лены, Сойге, Лысимо и Литвино. Таким образом, строители обновили около двух десятков образовательных учреждений.

Областная комиссия оценивает ремонт в одной из школ Ленского района © facebook.com

В ближайшее время в селе Яренск будет возведена школа на 329 мест, а в Урдоме — больница и детский сад. Также планируется построить участок дороги на Котлас, закупить машины скорой помощи и коммунальную технику.



На ремонт дорожного покрытия в Яренске было выделено 200 миллионов рублей. Помимо этого, большие объемы работ ожидаются в муниципальном образовании Урдомское. Там должны отремонтировать 14 километров дороги Урдома — Витюнино.

На ликвидацию незаконных мусорных свалок в Архангельской области потратят 206 миллионов рублей. Из этих денег уже освоено 184 миллиона 400 тысяч рублей: на них до конца года ликвидируют 77 несанкционированных свалок и вывезут 50 тысяч кубометров отходов для размещения на полигонах ТКО, внесенных в государственный реестр.

Кроме того, ООО «Технопарк» предоставил населению Ленского района возможность бесплатно пройти обследование и лечение в лучших медучреждениях Москвы. На сегодняшний день участниками соответствующей программы стали свыше 800 человек. При этом инвестор оплачивает не только само лечение, но и дорогу, питание, проживание, а также лекарства.

Чтобы воспользоваться медицинской программой «Москва — столица здоровья», необходимо лишь предоставить в больницу Яренска полис ОМС и документы, подтверждающие диагноз.

Отметим, что общая сумма инвестиций в экотехнопарк составит свыше 10 миллиардов рублей. Это 500 новых рабочих мест со средней заплатой 44 тысячи рублей в месяц и почти миллиард рублей налоговых поступлений в бюджет Архангельской области за первые шесть лет работы предприятия.