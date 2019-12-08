Пятый российский регион объявил 31 декабря выходным

После проведенного в Instagram опроса власти Псковской области объявили 31 декабря выходным днем.

Рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря.

Губернатор Михаил Ведерников уже подписал соответствующий указ. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, где и проводилось голосование.

Как рассказал телеканалу «360» пресс-секретарь администрации региона Федор Турыгин, голосование проводилось в течение суток. В результате 92% участников высказались за перенос выходного, а 8% — против.

При этом не уточняется, что сколько человек приняли участие в голосовании.

Ранее о переносе выходного с 28 на 31 декабря объявили в Томской и Кировской областях, а также в Крыму и на Ставрополье.

Губернатор Ставрополья 5 декабря открыл на своей странице в Instagram голосование о переносе рабочего вторника 31 декабря на субботу, 28 число. Подавляющее большинство проголосовавших — 93% - высказались за.



На федеральном уровне объявление 31 декабря выходным днем пока не встречает понимания, хотя группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым оперативно внесла на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

Согласно законопроекту, 31 декабря станет выходным днем, даже если не попадает на календарные субботу и воскресенье. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно будет сохраниться в объеме, установленном Трудовым кодексом, поэтому россиянам придется пожертвовать ради предновогоднего дня каким-то другим выходным днем либо поработать сверхурочно.