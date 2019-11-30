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Задержанного за пьяное вождение пензенского депутата исключили из ЕР

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За управление автомобилем в нетрезвом состоянии и попытку предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин был исключен из «Единой России».

Об этом решении сообщается на сайте областного отделения партии.

«Владимир Вдонин исключен из рядов „Единой России“ в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции „Единая Россия“ в Законодательном Собрании Пензенской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Председатель заксобрания Валерий Лидин назвал поведение Вдонина не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам. «Он понес заслуженное наказание», — добавил спикер.

Ранее о задержании депутата в пьяном виде сообщил в своем Instagram секретарь партийной комиссии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, сев за руль в пьяном виде, Вдонин наплевал на закон и безопасность других людей.

«Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо), возможной трагедии удалось избежать», — написал Ревенко.

Он также назвал поведение депутата «вызывающим и аморальным», напомнив в этой связи о словах президента РФ Владимира Путина, который на прошедшем недавно съезде «Единой России» обратил особое внимание на то, что члены партии, нарушившие закон, должны отвечать по всей строгости.

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