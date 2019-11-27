Нескольким российским туристам в Доминикане потребовались операции

Нескольким гражданам России, пострадавшим в аварии автобуса в Доминиканской республике, потребовались срочные операции. Их доставили в столицу страны — Санто-Доминго. В ДТП никто не погиб, подчеркнули в посольстве РФ в Венесуэле, которое также занимается вопросами поддержки россиян в Доминикане и Гаити.

По данным посольства, всего в автобусе находились 39 россиян. Они ехали в аэропорт Ла-Романа, чтобы вылететь в Москву. В ДТП несколько человек получили травмы. Состояние некоторых оценивается как тяжелое. С места происшествия их эвакуировали вертолетами.

«Руководитель отделения посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, местными властями, а также с российским турагентством „Анекс Тур“, организовавшим отдых», — сказано в сообщении в Facebook.

Все туристы, которым не потребовалась медицинская помощь, размещены в гостиницах. Российское посольство внимательно следит за ситуацией, подчеркнули дипломаты.



По данным местных СМИ, ранения получили 17 туристов. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. В прессе отмечается, что больницам нужны волонтеры, владеющие русским и испанским языками.

Авария произошла 26 ноября на Коралловом шоссе вблизи города Игуэй. Автобус, который вез россиян в аэропорт, столкнулся с грузовиком и перевернулся.

Ранее «Ридус» опубликовал несколько видеозаписей с места ДТП.