Появились видео ДТП с автобусом в Доминикане

В социальных сетях появилось несколько новых видеороликов с места столкновения автобуса, перевозившего российских туристов, с грузовым автомобилем в Доминиканской республике. По последним данным, погибших нет.

Пострадавшие доставлены вертолетами и машинами скорой помощи в местную больницу.



Точное число раненых пока неизвестно, но местные СМИ сообщили о 18 пострадавших, среди которых есть дети.



Авария произошла на Коралловом шоссе около въезда в Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт.

