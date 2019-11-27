Появились видео ДТП с автобусом в Доминикане
- 27 ноября 2019, 00:17
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
В социальных сетях появилось несколько новых видеороликов с места столкновения автобуса, перевозившего российских туристов, с грузовым автомобилем в Доминиканской республике. По последним данным, погибших нет.
Пострадавшие доставлены вертолетами и машинами скорой помощи в местную больницу.
Точное число раненых пока неизвестно, но местные СМИ сообщили о 18 пострадавших, среди которых есть дети.
Авария произошла на Коралловом шоссе около въезда в Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт.
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