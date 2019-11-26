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Автобус с туристами из России попал в аварию в Доминикане

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© Twitter

© Twitter

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовым автомобилем в Доминиканской республике. В салоне находились 70 человек. 20 из них получили травмы. Среди пострадавших есть дети. По предварительной информации, погибших среди россиян нет.

По данным местных СМИ, ДТП произошло на Коралловом шоссе около въезда в Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт.

От удара автобус перевернулся. Грузовик сбросило с дороги.

В Сети появились фотографии и видео с места событий.

На место прибыли представители местных властей. «В настоящее время мы отправляем два вертолета и две машины скорой помощи, чтобы помочь 70 туристам, попавшим в аварию», — сообщили представители экстренных служб в Twitter.

Позже поступила информация о том, что раненых уже доставили в медицинский центр доктора Чедано в Игуэе.

В середине октября автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции.

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