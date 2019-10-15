Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

В провинции Анталья на юге Турции попал в ДТП автобус с туристами, в котором также находились граждане России, сообщает ТАСС.

Как сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, в результате аварии получили ранения двое россиян.

В дипведомстве рассказали агентству, что российские туристы были госпитализированы в больницу Кумлуджи с травмами средней тяжести.

По данным турецких СМИ, ехавший по маршруту Кемер — Кумлуджа автобус вылетел с трассы в Анталье, в результате ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщал «Ридус», в последней декаде сентября в турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России.