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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

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© 1tv.ru

© 1tv.ru

В провинции Анталья на юге Турции попал в ДТП автобус с туристами, в котором также находились граждане России, сообщает ТАСС.

Как сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, в результате аварии получили ранения двое россиян.

В дипведомстве рассказали агентству, что российские туристы были госпитализированы в больницу Кумлуджи с травмами средней тяжести.

По данным турецких СМИ, ехавший по маршруту Кемер — Кумлуджа автобус вылетел с трассы в Анталье, в результате ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщал «Ридус», в последней декаде сентября в турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России.

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Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Житель поселка Шевченково Харьковской области на Украине защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным следствия, 13 октября супружеская пара отдыхала в кафе. Около часа ночи женщина решила пойти домой. По дороге на нее напал неизвестный и изнасиловал. Муж, который в этот момент возвращался домой, услышал крики супруги о помощи.

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу, — говорится в сообщении.

Супруг потерпевшей задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник, который сейчас находится больнице, может отправиться в тюрьму на пять лет, отметили в ведомстве.

Ранее «Ридус» сообщал, что жительницу Химок Дарью Агений, ударившую ножом для заточки карандашеймужчину, который пытался ее изнасиловать, обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.

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