В Нижегородской области газом отравились 29 школьников и трое взрослых

В средней школе в Нижегородской области 32 человека отравились газом.

«В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнил собеседник агентства.

Согласно предварительной версии, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, находящейся в полутора километрах от учебного заведения.

В настоящее время занятия в школе отменены.

Позже пришло сообщение, что число пострадавших увеличилось до 44 человек.

Ранее сообщалось, что в поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области четыре человека умерли, отравившись газом от гнилого картофеля.

