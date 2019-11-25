В Нижегородской области газом отравились 29 школьников и трое взрослых
- 25 ноября 2019, 13:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В средней школе в Нижегородской области 32 человека отравились газом.
«В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнил собеседник агентства.
Согласно предварительной версии, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, находящейся в полутора километрах от учебного заведения.
В настоящее время занятия в школе отменены.
Позже пришло сообщение, что число пострадавших увеличилось до 44 человек.
Ранее сообщалось, что в поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области четыре человека умерли, отравившись газом от гнилого картофеля.
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