Газ от гниющего картофеля стал причиной гибели четырех россиян

В поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области четыре человека умерли, отравившись газом от гнилого картофеля.

Трагедия произошла в овощехранилище частного дома, где были обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка.

«По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.