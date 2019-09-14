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Газ от гниющего картофеля стал причиной гибели четырех россиян

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области четыре человека умерли, отравившись газом от гнилого картофеля.

Трагедия произошла в овощехранилище частного дома, где были обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка.

«По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

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