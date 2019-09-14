Газ от гниющего картофеля стал причиной гибели четырех россиян
- 14 сентября 2019, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области четыре человека умерли, отравившись газом от гнилого картофеля.
Трагедия произошла в овощехранилище частного дома, где были обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка.
«По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.
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