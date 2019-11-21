Зеленский пообещал вернуть из России унитазы украинских кораблей
- 21 ноября 2019, 03:54
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Украинский президент Владимир Зеленский осмотрел корабли, возвращенные Россией после инцидента в Керченском проливе. После инспекции судов в Очакове глава государства пообещал обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование.
«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера», — заявил Зеленский.
По его словам, в течение трех месяцев корабли будут отремонтированы и возвращены в строй.
«Я увидел их состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне», — цитирует Зеленского News.ru.
До этого командующий ВМС Украины пожаловался, что Россия вернула задержанные в Керченском проливе военные корабли без унитазов, плафонов и розеток.
Ранее стало известно, что по дороге в Очаков у Зеленского возникла проблема. Не завелся его самолет в Чугуеве.
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