Зеленский пообещал вернуть из России унитазы украинских кораблей

Украинский президент Владимир Зеленский осмотрел корабли, возвращенные Россией после инцидента в Керченском проливе. После инспекции судов в Очакове глава государства пообещал обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера», — заявил Зеленский.

По его словам, в течение трех месяцев корабли будут отремонтированы и возвращены в строй.

«Я увидел их состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне», — цитирует Зеленского News.ru.

До этого командующий ВМС Украины пожаловался, что Россия вернула задержанные в Керченском проливе военные корабли без унитазов, плафонов и розеток.

Ранее стало известно, что по дороге в Очаков у Зеленского возникла проблема. Не завелся его самолет в Чугуеве.