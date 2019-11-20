найти ×
   
  • USD +0.25
    64.02
  • EUR +0.22
    70.85
СохранитьСохранено0
×

2015923

В РФ ответили на обвинение Украины в пропаже унитазов с военных кораблей

Small f1a6d446e0
© Алла Дмитриева/ТАСС

© Алла Дмитриева/ТАСС

Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко пожаловался, что Россия вернула задержанные в Керченском проливе военные корабли без унитазов, плафонов и розеток.

Кроме того, по его словам, два катера и буксир потеряли ход, сообщает «360».

Как рассказал телеканалу военный эксперт Виктор Баранец, на задержанных российскими пограничниками украинских кораблях изначально не было унитазов, что подтверждают фотографии и свидетельства моряков.

По его словам, российские следователи в присутствии украинских моряков провели опись имущества и зафиксировали все на фото и видео.

Заявление Воронченко эксперт назвал «лицемерный и коварной брехней», которая является частью «вонючей пропаганды».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три судна украинских ВМС, вторгшихся в территориальные воды РФ: бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу. Моряков задержали, а сами корабли отбуксировали в Керчь.

18 ноября 2019 года они были возвращены украинской стороне. Их начали переправлять в Одессу, а прибытие судов ожидается 20−21 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский даже признался в суеверности, пообещав не бриться до возвращения из РФ трех украинских кораблей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
-3135619читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже

главное


Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов

Законопроект предлагает снимать наказания, поздно поступившие на портал госуслуг.

2013612читать позжечитаю позже

Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь21 августа

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

0218591читать позжечитаю позже