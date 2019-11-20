В РФ ответили на обвинение Украины в пропаже унитазов с военных кораблей

Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко пожаловался, что Россия вернула задержанные в Керченском проливе военные корабли без унитазов, плафонов и розеток.

Кроме того, по его словам, два катера и буксир потеряли ход, сообщает «360».

Как рассказал телеканалу военный эксперт Виктор Баранец, на задержанных российскими пограничниками украинских кораблях изначально не было унитазов, что подтверждают фотографии и свидетельства моряков.

По его словам, российские следователи в присутствии украинских моряков провели опись имущества и зафиксировали все на фото и видео.

Заявление Воронченко эксперт назвал «лицемерный и коварной брехней», которая является частью «вонючей пропаганды».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три судна украинских ВМС, вторгшихся в территориальные воды РФ: бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу. Моряков задержали, а сами корабли отбуксировали в Керчь.

18 ноября 2019 года они были возвращены украинской стороне. Их начали переправлять в Одессу, а прибытие судов ожидается 20−21 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский даже признался в суеверности, пообещав не бриться до возвращения из РФ трех украинских кораблей.

