Двигатель самолета Зеленского не стал заводиться
- 21 ноября 2019, 00:40
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и освобожденных Россией кораблей, нарушивших ее границы, оказалась под угрозой срыва. Причиной тому стал двигатель президентского самолета. Он не завелся на аэродроме города Чугуева в Харьковской области.
Неисправность обнаружили еще до взлета, сообщил сайт РЕН ТВ. Президенту пришлось отложить вылет из Чугуева, куда он прибыл после посещения станицы Луганской.
В итоге было принято решение отправиться в Очаков, где ждали корабли, из аэропорта города Харькова. Туда из Киева отправили исправный самолет Airbus.
Ранее командующий ВМС Украины пожаловался, что Россия вернула задержанные в Керченском проливе военные корабли без унитазов, плафонов и розеток.
Войти через социальные сети: