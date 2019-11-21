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Двигатель самолета Зеленского не стал заводиться

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© Twitter

© Twitter

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и освобожденных Россией кораблей, нарушивших ее границы, оказалась под угрозой срыва. Причиной тому стал двигатель президентского самолета. Он не завелся на аэродроме города Чугуева в Харьковской области.

Неисправность обнаружили еще до взлета, сообщил сайт РЕН ТВ. Президенту пришлось отложить вылет из Чугуева, куда он прибыл после посещения станицы Луганской.

В итоге было принято решение отправиться в Очаков, где ждали корабли, из аэропорта города Харькова. Туда из Киева отправили исправный самолет Airbus.

Ранее командующий ВМС Украины пожаловался, что Россия вернула задержанные в Керченском проливе военные корабли без унитазов, плафонов и розеток.

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