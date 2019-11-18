Последняя группа российских детей доставлена в Москву из Багдада

Специальный самолет МЧС России 18 ноября доставил в Москву последнюю группу российских детей, находившихся в иракских тюрьмах. На родину вернулись 32 ребенка в возрасте от одного до трех лет. Операция могла быть перенесена из-за беспорядков в Багдаде, но состоялась в назначенное время, благодаря слаженности действий и мужеству ее участников.

В пресс-службе Минздрава России заявили, что все малыши будут направлены в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей на комплексное обследование.

По словам посла России в Ираке Максима Максимова, до последнего момента оставались опасения по поводу своевременного вылета самолета из-за продолжающихся акций протеста и беспорядков в Багдаде.

«Считаю, что проведение данной гуманитарной операции потребовало от всех, кто в ней принимал участие — как с российской стороны, так и с иракской, — максимальной слаженности действий и немалого мужества», — цитирует ТАСС слова Максимова.

Посол подчеркнул, что задачу по возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака можно считать выполненной. В общей сложности в Россию доставили 122 ребенка. Их собрали в Багдаде из различных провинций и содержали вместе с матерями, осужденными или обвиняемыми в пособничестве террористическим организациям.

«В Багдаде никого из российских детей не осталось», — заверил Максимов.

По его словам, информации о несовершеннолетних гражданах России в провинциальных тюрьмах или приютах нет. Но если такие данные поступят, посольство начнет решать и эту проблему.

Максимов поблагодарил за содействие иракское правительство, сотрудников местных судебных и пенитенциарных инстанций «за их вклад в успешное завершение данной гуманитарной операции». Самой трудной была задача по вывозу детей, рожденных за пределами России. У них не было никаких документов. Для подтверждения родственных связей с матерями в Багдад приехала специальная группа врачей из центра судебно- медицинской экспертизы Минздрава РФ. Был отобран биоматериал, проведена экспертиза ДНК, а ее результаты направлены в суды, что позволило выдать официальные свидетельства о рождении.

Комиссия по вопросам возвращения детей из зон боевых действий была создана в России в 2017 году. Совместными усилиями МИД, МЧС, МВД, Минздрава и других ведомств из Багдада на родину доставили четыре группы маленьких россиян- 30 декабря 2018 года, 10 февраля, 10 июля и 18 ноября 2019 года.