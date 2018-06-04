найти ×
   
  • USD
    63.80
  • EUR
    71.56
СохранитьСохранено0
×

003403

В Москву из Ирака эвакуированы более 30 российских детей

Small f1a6d446e0
Максим Григорьев/ТАСС

Максим Григорьев/ТАСС

Из Багдада в Россию спецрейсом вывезены 33 российских ребенка, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ, дети были доставлены в подмосковный аэропорт «Раменское».

Они летели в сопровождении спасателей, педиатров и психологов.

Перед тем, как отправить их к родственникам, все прибывшие в Россию дети пройдут обследование Национальном центре здоровья детей.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала, что в июле из Ирака вывезут более 30 детей в возрасте 2−3 лет, которые родились не в России. Они оказались в иракской тюрьме из-за участия их матерей-россиянок в террористических организациях, пишет агентство. Омбудсмен уточнила, что родственники уже оформили опекунство над этими детьми.

В апреле Кузнецова сообщила, что в Россию возвращены более 50 детей российских граждан, находившихся на территории Ирака и Сирии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038555читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
573724360читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

123221603читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

23460740читать позжечитаю позже