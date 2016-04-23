Из Ирака в Москву доставлены 27 российских детей

Спецбортом МЧС в Москву из Ирака доставлены 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме.

Это дети в возрасте от четырех до 13 лет из 10 субъектов РФ. Они прилетели в Россию в сопровождении врачей и психологов.

«Спецрейс Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт „Раменское“ с 27 российскими детьми», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Четырехчасовой перелет дети перенесли хорошо.

Первоначально планировалось вывезти 39 детей, однако в итоге был утвержден список из 27 человек.

Отмечается, что проблема заключается в оформлении документов, поскольку оставшиеся дети рождены не на территории России.

Подготовка документов, необходимых для возвращения из Ирака российских детей, матери которых находятся в тюрьме Багдада, идет с августа 2018 года. Речь идет о 115 детях, 30 из которых уже вернулись на родину в конце декабря 2018 года. Теперь же число возвращенных в Россию детей достигло 57.

В настоящее время более двух тысяч женщин и детей из России ожидают возвращения на родину из Сирии и Ирака. В основном это вдовы бойцов запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ, последовавшие за своими мужьями «строить халифат» на Ближнем Востоке.

Ранее «Ридус» подробно писал о том, как складывалась жизнь этих женщин в лагерях террористов и как непросто им теперь вернуться в РФ.