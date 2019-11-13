«Хаябуса-2» завершил свою работу: вспоминаем взлеты и падения миссии

Сегодня, 13 ноября, в 04:00 зонд «Хаябуса-2» завершил свою миссию по изучению астероида Рюгу. Миссия по исследованию 500-метрового астроида длилась чуть больше года. За этого время были как удачные, так и не совсем успешные моменты, поэтому давайте вспомним, как проходила миссия «Хаябуса-2».

Напомним, что космическая станция «Хаябуса-2» отправилась к астероиду 3 декабря 2014 года, а в конце июня 2018 года аппарат подошел к Рюгу — одному из самых загадочных астероидов в Солнечной системе.

Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Во время прошлых дистанционных исследований астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.

Астрономы надеялись, что исследование необычного астероида поможет разобраться в данном вопросе.

Изначально ученые предполагали, что Рюгу является круглым, но при тщательном рассмотрении ученые заметили, что он имеет форму квадрата, близкую к кристаллам флюорита. Также первые исследования показали, что Рюгу полностью покрыт валунами, что считается необычным для строения подобных космических тел.

Валуны на Рюгу

В сентябре 2018 года «Хаябуса-2» спустил на поверхность астероида два робота-прыгуна, на борту которых были температурные и оптические сенсоры, акселерометры, гироскопы и камеры. Тогда MINERVA-II1A и MINERVA-II1B занимались измерением температуры астероида и сделали несколько снимков.

Художественное представление роботов-прыгунов на поверхности Рюгу.

Октябрь 2018 года стал переломным моментом: астрономы не ожидали, что поверхность Рюгу окажется настолько заполненной валунами. Это поставило миссию под угрозу. Инженеры из Японского агентства аэрокосмических исследований заявили, что зонд соберет образцы грунта не в октябре, а только в конце января 2019 года.

Мы ожидали, что поверхность будет хоть где-то гладкой, но, похоже, тут нет совершенно плоской области, — писали тогда в агентстве.

Пока ученые разбирались с траекторией посадки аппарата, роботы-прыгуны выяснили массу астероида, которая составляет примерно 450 миллионов тонн.

В январе посадка не состоялась, поэтому ее перенесли на 22 февраля 2019 года. На фотографиях видно, как аппарат «Хаябуса» медленно спускается к астероиду и выстреливает в него снарядом, после чего собирает материал.

Благодаря взрыву с поверхности Рюгу поднялись частички пыли и грунта, которые были собраны для дальнейшего анализа.

«Хаябуса-2» сбросил на поверхность 500-метрового астероида Рюгу бомбу. Она состояла из медного снаряда массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммового заряда взрывчатого вещества.

К сожалению, из-за отдаления на кадрах нельзя разглядеть кратер.

Также видео не показывает сам момент создания кратера на поверхности Рюгу, поскольку аппарат после сброса бомбы сразу же отлетел от объекта на безопасное расстояние, чтобы не быть поврежденным взрывом.

Планировалось, что второй взрыв должен произойти в период с 14 по 16 мая, но что-то пошло не так. Руководители миссии рассказали, что сначала зонд успешно приближался к астероиду, однако на расстоянии 50 метров от поверхности он неожиданно остановил спуск и начал возвращаться на прежнюю 20-метровую орбиту.



Вторая стыковка с Рюгу произошла 11 июля, около 04:30 утра по Москве. Во время приземления «Хаябуса-2» сделал снимки, на которых видно, что материалы, находящиеся в недрах Рюгу, отличаются от тех, что покрывают поверхность.

В ходе последнего сближения аппарат выяснил, что на Рюгу совсем нет космической пыли. На его поверхности находятся только валуны.

Одно из самых возможных объяснений состоит в том, что мелкие частицы пыли становятся заряженными из-за солнечного излучения и исчезают, — писали астрономы.

Сегодня в 04:00 утра миссия по изучению Рюгу завершилась, и станция отправилась на Землю. Сейчас наибольшие опасения инженеров вызывает запуск ионного двигателя после длительного простоя — его тестирование займет больше месяца.



Если все пойдет по плану, то аппарат достигнет нашей планеты в декабре 2020 года. Он сможет самостоятельно приземлиться в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия. Лишь тогда астрономы смогут исследовать грунт с Рюгу в лаборатории.