Опубликовано видео выстрела в астероид Рюгу

Японское космическое агентство (JAXA) выложило в Сеть кадры с операции по сбору грунта с астероида Рюгу. В апреле планируется еще один забор, пояснили ученые.

На фотографиях видно, как аппарат «Хаябуса» медленно спускается к астероиду и выстреливает в него снарядом, после чего собирает материал.

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.



Высадка на поверхность астероида прошла 22 февраля, и по словам руководителей миссии, все прошло успешно. После забора грунта аппарат резко устремился вверх для того, чтобы выйти на изначальную орбиту.

На сайте миссии сказано, что «Хаябуса» повторно произведет забор грунта уже в начале апреля.

В следующий раз от «Хаябуса-2» отделится специальный блок, который начнет приближаться к поверхности Рюгу. На определенном расстоянии от него устройство произведет выстрел двухкилограммовой медной болванкой, которая устремится к поверхности астероида со скоростью 2 километра в секунду, — объясняют в агентстве.

Благодаря новому способу на астероиде получится небольшой кратер, из которого можно будет взять образцы пород, скрывающихся в недрах Рюгу.