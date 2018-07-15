Зонд «Хаябуса-2» не смог забрать грунт с астероида из-за сбоя

Руководители миссии по изучению астероида Рюгу рассказали о трудностях, с которыми столкнулся космический зонд «Хаябуса-2».

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, к которому в конце июня прошлого года прилетела космическая станция «Хаябуса-2». Почти за год работы станция сделала несколько снимков астроида, спустила на поверхность два робота-прыгуна, а также выстрелила в Рюгу, чтобы собрать частички пыли и грунта.



Сейчас руководители миссии готовили аппарат для повторной бомбардировки и забора грунта. Но что-то пошло не так.

Во время прошлого взрыва станция сделала на поверхности объекта большой кратер, откуда ученые и хотели взять пробу грунта. Планировалось, что второй взрыв должен произойти в период с 14 по 16 мая, когда аппарат сбросит над областью выемки маркер-целеуказатель для удерживания аппарата над нужным местом, но сделать это ему не удалось.

Руководители миссии пояснили, что сначала зонд успешно приближался к астероиду, но на расстоянии 50 метров от поверхности он неожиданно остановил спуск и начал возвращаться на прежнюю 20-метровую орбиту.

Предполагалось, что маркер будет сброшен с 10-метровой высоты от поверхности астероида, но этого не произошло.

Мы пока не выяснили причину сбоя, но сейчас наши специалисты тщательно изучают телеметрические данные. Уже есть несколько предположений по поводу сбоя. Это могло произойти из-за низкой отражающей способности астероида или того, что лидар потерял контроль над расстоянием до объекта, — предполагают исследователи.

Несмотря на неудачу, специалисты рассчитывают не выбиваться из графиков миссии: у «Хаябуса-2» есть еще полтора месяца на забор грунта.