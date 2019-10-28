Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону вопрос о транзите российского газа через территорию Украины в Евросоюз после 2019 года.

Обмен мнениями состоялся в связи с проведением в понедельник, 28 октября, в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций между Россией, ЕС и Украиной о продолжении транзита газа после окончания нынешнего контракта.

О телефонном разговоре между двумя лидерами сообщается на сайте Кремля.

В начале октября российский лидер заявил о готовности Москвы еще на год продлить контракт на транзит газа через Украину, напоминает газета «Известия».



Как сообщал «Ридус», в сентябре в Брюсселе состоялась очередная трехсторонняя встреча представителей ЕС, России и Украины по газу, на которой европейцы пытались добиться для Киева долгосрочного транзитного контракта с условием обязательной прокачки, но не достигли успеха.

Чуть ранее был озвучен способ транзита российского газа через Украину без заключения нового контракта.

Напомним, в июле появилась информация, что Москва собирается заключить краткосрочную сделку с Киевом на транзит газа в Европу после истечения текущего контракта в нынешнем году.