СМИ: Москва собирается продлить договор о транзите газа через Украину

Москва собирается заключить краткосрочную сделку с Киевом на транзит газа в Европу после истечения текущего контракта в нынешнем году, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами России.

По данным собеседников агентства, Москва таким образом планирует выиграть время для завершения строительства газовых магистралей в обход Украины.

Один из источников отметил, что Киев, конечно же, хотел бы заключить долгосрочный договор, однако Москве это невыгодно.

Ранее в конце июня, как сообщал «Ридус», председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил готовность России продлить действующий контракт на транзит, который истекает в конце 2019 года, подчеркнув, что «этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны».

Об этом же в начале июня заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а еще ранее — министр энергетики РФ Александр Новак.



В апреле президент России Владимир Путин заявил, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через эту страну.