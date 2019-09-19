Москва, Киев и Брюссель не смогли договориться о транзите газа по Украине

В Брюсселе состоялась новая трехсторонняя встреча представителей ЕС, России и Украины по газу, на которой европейцы пытались добиться для Киева долгосрочного транзитного контракта с условием обязательной прокачки, но не достигли успеха.



Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал журналистам, что Россия на встрече предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года. «Тот импорт, который осуществляет Украина сегодня от европейцев, мы готовы поставлять напрямую и это действительно в том числе может быть эффективно и выгодно европейским партнерам с точки зрения обеспечения загрузки газотранспортной системы и объемов транзита», — цитирует министра ТАСС.

По словам Новака, украинская сторона пообещала подумать над предложением. «Приняли к сведению, попросили время, чтобы изучить этот вопрос. В первую очередь, конечно, им важен экономический эффект, эффективность. Собственно, мы эту эффективность готовы им показать, что более выгодно покупать газ напрямую», — сказал он.

«Что касается конкретных объемов — это предмет коммерческих переговоров. Они будут зависеть от объемов поставок газа непосредственно украинским потребителям», — добавил Новак. Итоги трехсторонних консультаций он назвал конструктивными.

Ранее заинтересованные стороны обсуждали вариант поставок российского газа на Украину вообще без заключения нового газового контракта через механизм проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Для этого необходимо, чтобы Украина выполнила обязательство по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство с 1 января 2020 года.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 19 сентября заявил, что украинская нормативно-правовая база по газовой отрасли может быть быстро приведена в полное соответствие с европейскими нормами до следующих трехсторонних консультация Украина-Россия-ЕС, который запланированы на октябрь. Прошедшие сегодня переговоры он оценил со сдержанным оптимизмом. «Главное — мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа через территорию Украины», — написал Коболев в Facebook.

Напомним, действующий контракт на поставку газа Украине и транзит в Евросоюз истекает в конце 2019 года. Проект нового транзитного контракта, представленный вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, обязывает «Газпром» обеспечить объемы прокачки не менее 60 миллиардов кубометров газа в год, чтобы «привлечь инвесторов для модернизации украинской газотранспортной системы». В Еврокомиссии считают, что контракт должен быть подписан на срок свыше десяти лет.

Москва неоднократно говорила о готовности продлить старый контракт на транзит с объемами прокачки 10–15 миллиардов кубометров в год, но только при условии, что он будет экономически целесообразным для российской стороны. Как заявлял Александр Новак, для сохранения транзита российского газа Киеву потребуется представить четкие правила работы ГТС, а «Нафтогазу» и «Газпрому» — урегулировать судебные споры. Однако до сих пор этого сделано не было.

В том случае, если Верховная рада не успеет или не захочет подгонять украинское законодательство под европейские стандарты, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа на Украину на короткий срок. Этот вариант для Брюсселя кажется неподходящим. Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что продление действующего транзитного газового контракта с Украиной невозможно и Москве и Киеву необходимо найти «другое решение». Шефчович также отметил конструктивность консультаций, но пояснил, что конкретные договоренности заключены не были.