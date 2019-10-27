Полиция разогнала протестующих в Гонконге слезоточивым газом и водометами

В Гонконге полиция при разгоне участников очередной акции протеста применила слезоточивый газ и водометы, сообщает местная телерадиокомпания RTHK.

По данным СМИ, после нескольких дней затишья в городе возобновились антиправительственные выступления.

Несколько сотен человек собрались около набережной в популярном туристическом районе Шим Ша Цуй и направились в глубь материка.

Некоторые демонстранты в масках возводили баррикады из бамбуковых палок и кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

В связи с протестными акциями была закрыта станция метро в районе Монгкок, где по соображениям безопасности.

В настоящее время полиция продолжают зачищать улицы от митингующих. В результате столкновений несколько человек получили ранения, сообщает телерадиокомпания.

Три недели назад тысячи демонстрантов вышли на улицы города в масках, несмотря на введенный главой администрации Гонконга запрет на их ношение.

Участники шествия тогда, как сообщал «Ридус», несли транспаранты с критикой властей и осуждением неоправданно жестоких, по их мнению, действий полиции.



Напомним, массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции, начались в Гонконге еще в июне. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов ее преемника.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта, который позволил бы властям автономного региона выдавать разыскиваемых лиц континентальному Китаю. Именно этот законопроект вызвал в Гонконге более чем двухмесячные массовые протесты.

Тем не менее массовые выступления продолжаются. Так, 8 сентября участники протестных акций прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».