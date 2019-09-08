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Демонстранты в Гонконге попросили помощи у США

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© EPA

© EPA

В Гонконге участники протестных акций в воскресенье, 8 сентября, прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина, пишет газета South China Morning Post.

Участники шествия пели гимн США и несли плакаты проамериканские плакаты.

Полиция на вмешивалась в шествие, лишь наблюдая за происходящим, отмечает издание.

В то же время из-за столкновений полиции с демонстрантами в других районах города была закрыта станция метро Central, так протестующие подожгли вход. Кроме того, закрыты расположенные вокруг станции учреждения и магазины, отмечает газета «Известия».

© EPA

Как сообщал «Ридус», в среду, 4 сентября, глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта, который позволил бы властям автономного региона выдавать разыскиваемых лиц континентальному Китаю. Именно этот законопроект вызвал в Гонконге более чем двухмесячные массовые протесты. Тем не менее массовые выступления продолжаются.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов ее преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».

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