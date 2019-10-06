Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга

В Гонконге тысячи демонстрантов в очередной раз вышли на улицы, сообщает ТАСС.

Несмотря на дождливую погоду, толпа протестующих с зонтиками движется из района Козуэй-бэй в сторону делового центра, парализовав при этом движение транспорта.

Как отмечает корреспондент агентства, многие демонстранты идут в черных масках, несмотря на введенный недавно главой администрации Гонконга запрет на их ношение.

Участники шествия несут транспаранты с критикой властей и осуждением неоправданно жестоких, по их мнению, действий полиции.

Полиция предупредила митингующих, что они участвуют в незаконной акции и призвала их покинуть улицы.

Тем не менее пока правоохранители не предпринимают каких-либо действий против демонстрантов.

Как сообщал «Ридус», неделю назад полиция в Гонконге применила против демонстрантов перцовый газ.

Напомним, массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции, начались в Гонконге еще в июне. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов ее преемника.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта, который позволил бы властям автономного региона выдавать разыскиваемых лиц континентальному Китаю. Именно этот законопроект вызвал в Гонконге более чем двухмесячные массовые протесты.

Тем не менее массовые выступления продолжаются. Так, 8 сентября участники протестных акций прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».