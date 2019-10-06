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Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В Гонконге тысячи демонстрантов в очередной раз вышли на улицы, сообщает ТАСС.

Несмотря на дождливую погоду, толпа протестующих с зонтиками движется из района Козуэй-бэй в сторону делового центра, парализовав при этом движение транспорта.

Как отмечает корреспондент агентства, многие демонстранты идут в черных масках, несмотря на введенный недавно главой администрации Гонконга запрет на их ношение.

Участники шествия несут транспаранты с критикой властей и осуждением неоправданно жестоких, по их мнению, действий полиции.

Полиция предупредила митингующих, что они участвуют в незаконной акции и призвала их покинуть улицы.

Тем не менее пока правоохранители не предпринимают каких-либо действий против демонстрантов.

Как сообщал «Ридус», неделю назад полиция в Гонконге применила против демонстрантов перцовый газ.

Напомним, массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции, начались в Гонконге еще в июне. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов ее преемника. 

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта, который позволил бы властям автономного региона выдавать разыскиваемых лиц континентальному Китаю. Именно этот законопроект вызвал в Гонконге более чем двухмесячные массовые протесты. 

Тем не менее массовые выступления продолжаются. Так, 8 сентября участники протестных акций прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина. 

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».

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Джонсону пригрозили раскрытием переписки с предполагаемой любовницей

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пригрозили публичным раскрытием его переписки с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри, пишет британская газета The Guardian.

Ранее Лондонская ассамблея дала главе британского правительства двухнедельный срок, который истекает во вторник, для того, чтобы ответить на вопросы о его возможной личной связи с Аркьюри, отмечает издание.

Вопросы к премьеру возникли после того, как другая не менее влиятельная британская газета The Times сообщила, что предпринимательница получила из бюджета Лондона в 2013—2014 годах 126 тысяч фунтов стерлингов на развитие своих проектов.

Издание также сообщило, что в те годы будущий премьер часто бывал в гостях у Аркьюри в ее лондонской квартире.

Как отмечал «Ридус», 25 сентября Джонсон предложил оппозиции рассмотреть вопрос о голосовании по доверию правительству страны. Ранее о вотуме недоверия заявляли все оппозиционные партии.

Ранее Палата общин Великобритании во второй раз отвергла предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов.

Месяц назад Джонсон выступил категорически против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС. Британский премьер надеется добиться выхода страны из ЕС 31 октября.

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