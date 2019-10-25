В Британии задержали еще двух человек по делу о 39 трупах в грузовике

По делу о гибели 39 человек в грузовике, задержанном в английском графстве Эссекс, полиция задержала еще двух подозреваемых, сообщает телеканал Sky News.

Как стало известно телеканалу, задержаны жители города Уоррингтон в графстве Чешир: 38-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве людей, находившихся в рефрижераторе.

Как сообщал «Ридус», ранее был задержан и арестован 25-летний водитель грузовика, житель Северной Ирландии.

Трейлер прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зеебрюгге. По предварительным данным, находившиеся в рефрижераторе люди умерли от переохлаждения.

Ричард Бернетт, исполнительный директор британской Ассоциации автоперевозчиков, отметил, что температура в рефрижераторном прицепе, где находились люди, могла быть ниже минус 25 градусов. Он охарактеризовал эти условия как «абсолютно ужасные».

Позже появилась информация, что 39 человек, найденные мертвыми в рефрижераторном трейлере, были гражданами Китая. Тем не менее полиция продолжает работу по идентификации тел, отмечает газета «Известия».