Названа предварительная причина смерти 39 человек в грузовике в Британии

В британском графстве Эссекс полиция продолжает допрашивать водителя, в грузовике которого были найдены тела 39 человек, сообщает BBC News.

Предположительно, находившиеся в рефрижераторе люди замерзли до смерти.

Ричард Бернетт, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков, отметил, что температура в рефрижераторном прицепе, где находились люди, могла быть ниже минус 25 градусов. Он охарактеризовал эти условия как «абсолютно ужасные».

Правоохранители ранее предполагали, что грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии, однако позже было сказано, что он въехал в Соединенное Королевство из Бельгии.

Эрик Ван Дуйсе, официальный представитель бельгийской федеральной прокуратуры, заявил, что расследование инцидента продолжается, и добавил, что пока неизвестно, сколько времени грузовик провел в Бельгии,

Это могут быть часы или дни, мы просто не знаем, — приводит радиостанция слова бельгийца.

Представитель Министерства иностранных дел Болгарии заявил, что «очень маловероятно», что умершие были болгарами.

Пока не определено, какой национальности были жертвы. Полиция Эссекса предупредила, что официальная идентификация останков «может быть длительным процессом».



Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что это была «невообразимая душераздирающая трагедия».

Я получаю регулярные сообщения. Министерство внутренних дел тесно сотрудничает с полицией Эссекса, и мы точно выясним, что произошло, — добавил глава британского правительства.

Как сообщал «Ридус», в среду, 23 октября, сотрудники полиции британского графства Эссекс задержали водителя грузовика, в прицепе которого были обнаружены 39 тел. Среди погибших 38 взрослых и один несовершеннолетний.

25-летний водитель большегруза, являющийся жителем Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве.

