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Стало известно гражданство людей, чьи тела нашли в грузовике в Британии

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© PA Wire/PA Images/TASS

© PA Wire/PA Images/TASS

Стало известно, что 39 человек, найденные мертвыми в рефрижераторном трейлере в британском графстве Эссекс, были гражданами Китая, сообщает BBC News.

Предположительно, находившиеся в рефрижераторе люди замерзли до смерти.

Ричард Бернетт, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков, отметил, что температура в рефрижераторном прицепе, где находились люди, могла быть ниже минус 25 градусов.

Полиция Эссекса продолжает допрашивать водителя, в грузовике которого были найдены тела 39 человек, отмечает британская радиостанция.

Как сообщал «Ридус», правоохранители ранее предполагали, что грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии, однако позже было сказано, что он въехал в Соединенное Королевство из Бельгии.

В среду, 23 октября, сотрудники полиции британского графства Эссекс задержали водителя грузовика, в прицепе которого были обнаружены тела 38 взрослых и одного несовершеннолетнего. 25-летний водитель большегруза, являющийся жителем Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве.

Напомним, в 2015 году на территории Австрии был найден грузовик, где находилось около 50 тел мигрантов. По предварительным данным, все они задохнулись.

Полиции тогда удалось задержать трех незаконных перевозчиков мигрантов, один из которых признался в транспортировке 34 беженцев в автофургоне через границу в районе Брук-ан-дер-Ляйте в Нижней Австрии.

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Он нужен не для того, чтобы сделать из него заплатку. А для того, чтобы проверить, как ткань поведет себя при стирке.

Маленький кармашек на джинсах

Он был создан в начале XIX века для часов на цепочках, которые люди часто носили в карманах в те времена.

Железные клепки в углах карманов

Именно в этих местах чаще всего рвутся карманы, поэтому клепки служат своего рода защитным механизмом.

Отверстие в ручке кастрюли

Оно нужно не только для того, чтобы можно было повесить кастрюлю на крючок. Там также можно оставлять лопатку по время приготовления.

Стрелка на указателе уровня бензина

Эта маленькая стрелка указывает, с какой стороны находится крышка топливного бака машины.

Правильное использование невидимки

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Цилиндры на кабеле

Это фильтры, которые подавляют помехи на экранах от мобильных телефонов.

Полоски на клавишах «F» и «J»

Они помогают определить положение рук для тех, кто печатает, не глядя на клавиатуру.

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