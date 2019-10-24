Стало известно гражданство людей, чьи тела нашли в грузовике в Британии

Стало известно, что 39 человек, найденные мертвыми в рефрижераторном трейлере в британском графстве Эссекс, были гражданами Китая, сообщает BBC News.

Предположительно, находившиеся в рефрижераторе люди замерзли до смерти.



Ричард Бернетт, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков, отметил, что температура в рефрижераторном прицепе, где находились люди, могла быть ниже минус 25 градусов.



Полиция Эссекса продолжает допрашивать водителя, в грузовике которого были найдены тела 39 человек, отмечает британская радиостанция.

Как сообщал «Ридус», правоохранители ранее предполагали, что грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии, однако позже было сказано, что он въехал в Соединенное Королевство из Бельгии.



В среду, 23 октября, сотрудники полиции британского графства Эссекс задержали водителя грузовика, в прицепе которого были обнаружены тела 38 взрослых и одного несовершеннолетнего. 25-летний водитель большегруза, являющийся жителем Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве.

Напомним, в 2015 году на территории Австрии был найден грузовик, где находилось около 50 тел мигрантов. По предварительным данным, все они задохнулись.

Полиции тогда удалось задержать трех незаконных перевозчиков мигрантов, один из которых признался в транспортировке 34 беженцев в автофургоне через границу в районе Брук-ан-дер-Ляйте в Нижней Австрии.