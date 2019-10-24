На Урале женщину осудили за курение на балконе

В городе Снежинске Челябинской области суд оштрафовал местную жительницу за курение на балконе.

Сумма взыскания составила три тысячи рублей.

Иск против курящей женщины подал живущий этажом ниже сосед. Он оценил причиненный ему моральный вред в 10 тысяч рублей и потребовал, чтобы ей запретили курить на балконе.

В суде отметили, что законодательно курение на балконе не запрещено, но при этом частично удовлетворил требование соседа.

«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — сообщается на сайте городского суда.

Как сообщал «Ридус», первый штраф за курение на балконе был выписан жителю города Изобильного Ставропольского края. Однако там по вине курящего возник пожар. Правда, огонь, который охватил полметра, быстро потушили, никто не пострадал.

Напомним, с 1 октября в России вступило в силу постановление правительства, ужесточающее правила противопожарного режима. Новый закон запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

Пресс-служба МЧС также распространила в СМИ сообщение о том, что новые правила противопожарного режима не запрещают курение, если оно не создает угрозы безопасности, а также выступила за «формирование культуры потребления табака».

Штраф для нарушителей составит около трех тысяч рублей, а в случае пожара — до пяти тысяч, однако не исключена и уголовная ответственность.

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