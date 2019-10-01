Вступил в силу закон «о курении на балконе»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, ужесточающее правила противопожарного режима. Разозливший курильщиков документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», — сказано в обновленном тексте правил. В частности, запрещается жарить на шашлык и зажигать свечи. Штраф для нарушителей составит порядка трех тысяч рублей, а в случае пожара — до пяти тысяч, но не исключена и уголовная ответственность.



В последнюю неделю сентября в МЧС сбивчиво пытались разъяснить общественности, касается ли запрет курения. С одной стороны, тлеющие сигареты представляют собой реальную опасность как самая распространенная причина пожаров (до 60% от всех случаев), но с другой стороны, настраивать против себя десятки миллионов курильщиков в ведомстве явно не хотели. При этом в документе нет дано определение понятию «открытый огонь».



В итоге пресс-служба МЧС распространила в СМИ сообщение о том, что новые правила противопожарного режима не запрещают курение, если оно не создает угрозы безопасности, а также выступила за «формирования культуры потребления табака».

Напомним, нововведения вызвали у российских курильщиков протест. Медийная кампания против новых ограничений на курение началась в мессенджерах, а затем и на других площадках в Сети. Любители табака стали выкладывать в своих каналах свои фотографии на балконах с сигаретами в зубах и хэштегом «Я/Мы свободно курим на балконе».

Как сообщал «Ридус», еще в 2017 году Верховный суд РФ разрешил гражданам взыскивать компенсации за моральный вред с курящих соседей, если им мешает сигаретный дым, даже если поджигание табака происходит за закрытыми дверьми частной квартиры. Это решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска, один из которых курил на балконе, а второму мешал табачный дым. Самый громкий случай применения этого решения на практике стало дело двух курильщиков в Красноярске, которым соседка через суд запретила курить на их балконах.