В МЧС разъяснили по поводу курения на балконах
- 28 сентября 2019, 14:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Новые правила противопожарного режима не запрещают курение на балконах, если оно не создает угрозы безопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В ведомстве отметили, что внесенные в правила изменения предупреждают курящих об ответственности.
«МЧС формирует культуру потребления табака», — отметил собеседник агентства.
Ранее, как сообщал «Ридус», правительство России одобрило новые требования, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.
Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, — сообщала пресс-служба МЧС.
При этом в ведомстве отметили, что «граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить». Новые правила вступят в силу с 1 октября.
Новые противопожарные правила предсказуемо разозлили российских курильщиков и вызвали очередной флешмоб. Россияне стали выкладывать в своих каналах собственные фотографии на балконах с сигаретами в зубах и хэштегом новой акции «ямы_свободно_курим_на_балконе».
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