В МЧС разъяснили по поводу курения на балконах

Новые правила противопожарного режима не запрещают курение на балконах, если оно не создает угрозы безопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве отметили, что внесенные в правила изменения предупреждают курящих об ответственности.

«МЧС формирует культуру потребления табака», — отметил собеседник агентства.

Ранее, как сообщал «Ридус», правительство России одобрило новые требования, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.

Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, — сообщала пресс-служба МЧС.

При этом в ведомстве отметили, что «граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить». Новые правила вступят в силу с 1 октября.

Новые противопожарные правила предсказуемо разозлили российских курильщиков и вызвали очередной флешмоб. Россияне стали выкладывать в своих каналах собственные фотографии на балконах с сигаретами в зубах и хэштегом новой акции «ямы_свободно_курим_на_балконе».

