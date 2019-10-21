В Рязани пьяный полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»

Сотрудник полиции, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Рязани.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что управлявший автомобилем Hyundai ix35 28-летний нетрезвый полицейский совершил наезд на 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что после появления в СМИ информации о том, что у сбитого насмерть под Кировом 6-летнего мальчика обнаружили алкоголь в крови, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об этом ДТП. Он поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки, проведенной УМВД РФ по Кировской области по факту ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик, выяснилось, что за рулем сбившей его машины находился майор полиции. По предварительной версии, у него не было возможности предотвратить ДТП.

