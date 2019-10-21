Курды забросали американских военных помидорами и камнями

В Сети появилось видео, запечатлевшее жителей сирийского города Камышлы, бросающих камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, которые покидают страну.

На кадрах, опубликованных Hawar news, видно, как курды выражает свой гнев по отношению к американцам, уезжающим с территории Сирии.

Как сообщает агентство, такой резкой оказалась реакция местных жителей на решение США вывести войска с севера арабской республики.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер заявил о выводе около одной тысячи военных с севера Сирии из-за турецкой военной операции «Источник мира». Четыре дня спустя было достигнуто соглашение между Турцией и США о прекращении боевых действий на 120 часов. За этот срок отряды курдов из коалиции «Силы демократической Сирии» покинули создаваемую Анкарой зону безопасности у границы.





Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.