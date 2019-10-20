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Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО

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© Hussein Malla/AP/TASS

© Hussein Malla/AP/TASS

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО.

Политик раскритиковала Европейский союз за то, что он «ничего не делает и ничего не предлагает» в ответ на турецкую агрессию в Сирии, сообщает Radio Canada International.

Ле Пен убеждена, что Анкара «нарушила критерии» пребывания в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, она предложила прекратить оказывать Турции финансовую помощь, которая ей полагалась в рамках программы для вступления в ЕС, отмечает News.ru.

С 2021 по 2027 год эти выплаты должны были составить 6 миллиардов евро.

Напомним, 9 октября нынешнего года Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

Против турецкой интервенции выступило Сирийское правительство в Дамаске, США, страны Европы, Египет и ряд других арабских стран. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Турцию немедленно прекратить наступление.

Президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции, несколько раз предостерегал турецкие войска от удара по союзным США сирийским курдам, а накануне назвал операцию «плохой идеей». В Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО, а также подготовили внушительный список санкций против турецкой экономики и лично президента Реджепа Эрдогана.

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