Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
- 20 октября 2019, 21:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО.
Политик раскритиковала Европейский союз за то, что он «ничего не делает и ничего не предлагает» в ответ на турецкую агрессию в Сирии, сообщает Radio Canada International.
Ле Пен убеждена, что Анкара «нарушила критерии» пребывания в Североатлантическом альянсе.
Кроме того, она предложила прекратить оказывать Турции финансовую помощь, которая ей полагалась в рамках программы для вступления в ЕС, отмечает News.ru.
С 2021 по 2027 год эти выплаты должны были составить 6 миллиардов евро.
Напомним, 9 октября нынешнего года Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.
Против турецкой интервенции выступило Сирийское правительство в Дамаске, США, страны Европы, Египет и ряд других арабских стран. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Турцию немедленно прекратить наступление.
Президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции, несколько раз предостерегал турецкие войска от удара по союзным США сирийским курдам, а накануне назвал операцию «плохой идеей». В Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО, а также подготовили внушительный список санкций против турецкой экономики и лично президента Реджепа Эрдогана.
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