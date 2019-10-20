Около 300 полицейских пострадали в Каталонии с начала протестов

В Каталонии с начала акций протеста, по данным Министерства внутренних дел Испании, пострадало 288 сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве также отметили, что в результате действий протестующих был нанесен урон 267 транспортным средствам полицейских.

Кроме того, там добавили, в связи с беспорядками в Барселоне и других городах было задержано 194 человека.

В Каталонии последние дни проходят массовые акции протеста, которые начались в Барселоне 14 октября, после вынесения приговора 12 политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девятерых приговорили к срокам от 9 до 13 лет заключения, а еще троих — к штрафу.



В пятницу, 18 октября, для участия в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, на улицы Барселоны вышли не менее 525 тысяч человек.

В этот же день бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон добровольно пришел в полицейское управление в Брюсселе и сдался.

В воскресенье, 20 октября, в Барселоне прошел митинг в поддержку единства Испании, отмечает ФАН.



Напомним, два года назад 27 октября парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев, еще двое воздержались от голосования.

До этого, 1 октября 2017-го, в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о том, что Карлес Пучдемон отстранен от занимаемой должности, а парламент Каталонии распущен.