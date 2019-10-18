Камер фиксации нарушений на дорогах «Росавтодора» станет вдвое больше

С 1 декабря 2019 года количество камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах «Росавтодора» увеличится вдвое и приблизится к 1 тысяче.

Об этом сообщил на круглом столе в ходе выставки «Дорога-2019» заместитель начальника управления строительства и эксплуатации ФДА «Росавтодор» Антон Козлов.

По его словам, в настоящее время уже установлено 1130 камер, однако функционируют только 496 из них. «Еще в отношении 468 камер идут пусконаладочные работы», — цитирует Козлова ТАСС.

Он уточнил, что эти камеры начнут работать с 1 декабря.

Как отмечает агентство, в ведении Федерального дорожного агентства (Росавтодор) находится большая часть дорог общего пользования федерального значения протяженностью более 53 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что список всех дорожных камер Москвы стал достоянием общественности.

В начале июля Генпрокуратура России взялась проверить правильность мест установки автоматических дорожных камер и режима их работы на предмет «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан». Поводом для проверки стали неприлично высокие доходы владельцев комплексов фиксации нарушений ПДД.