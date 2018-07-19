Генпрокуратура взялась за владельцев дорожных камер

Генпрокуратура России взялась проверить правильность мест установки автоматических дорожных камер и режима их работы на предмет «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан». Поводом для проверки стали неприлично высокие доходы владельцев комплексов фиксации нарушений ПДД.

В надзорном ведомстве обеспокоены, что комплексы фиксации нарушений стали «источником дохода» для частных компаний, которым они приносят до 90% сумм от выписанных штрафов, притом что в 2018 году дорожные комплексы зафиксировали около 120 миллионов правонарушений, а уровень аварийности на дорогах все равно остался желать лучшего, пишет газета «Коммерсант». За прошлый год в ДТП погибли 5,5 тысячи россиян.

С поручением проверить места установки и эксплуатацию автоматических дорожных камер на коллегии Генпрокуратуры РФ выступил глава ведомства Юрий Чайка. Его первый заместитель Александр Буксман заявил об обеспокоенности превращением комплексов фиксации в «источник доходов», «коммерческие проекты региональных органов власти и бизнесменов».



Всего в России, по данным ГИБДД, действуют 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи мобильных комплексов фиксации нарушений. Больше всех на камерах удалось заработать ООО «МВС Груп», которая по концессии с 2016 года получает в Московской области с каждого оплаченного штрафа 233 руб. В 2018 году эта компания заработала 3,1 миллиарда рублей — и вместо того, чтобы идти на улучшение дорожной обстановки, деньги пошли в частные руки.

Тем временем в Госдуме томятся целых два законопроекта, ограничивающие работу частных комплексов видеофиксации, причем один из них вообще запрещает устанавливать и эксплуатировать дорожные камеры частным компаниям.



На днях на некорректное использование дорожных камер указал Владимир Путин. Президент напомнил, что камеры установлены на дорогах для снижения аварийности, травматизма и сохранения жизни людей, поэтому их не нужно прятать. «В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель», — отметил Путин. Предложение Путина не скрывать камеры на дорогах немедленно поддержали в Госдуме, но пока только на словах.

Напомним, с 1 марта в Москве заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений, которая будет наказывать водителей, задержавшихся во время затора на перекрестке, размеченном желтой «вафельницей». Камеры фиксируют нарушение в том случае, если во время затора автомобилист останавливается в зоне «вафельной» разметки минимум на 5 секунд и тем самым создает помехи другим участникам движения. Размер штрафа за нарушение правил проезда «вафельной» разметки составляет одну тысячу рублей.



Кроме того, недавно руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20—40 км/ч — сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей, а также предложило лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, которые часто превышают скорость. По мнению полицейских, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с этим видом нарушения ПДД.

