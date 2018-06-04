Список всех дорожных камер Москвы стал достоянием общественности

Адресный список всех установленных в столице дорожных камер фото- и видеофиксации опубликован на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В перечне значатся 2476 адресов.

«Вы просили — мы сделали», — говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.

В посте также отмечается, что расположение камер не было секретом, поскольку их «отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета, отметил, что камеры слежения на дорогах установлены главным образом для снижения аварийности, травматизма и сохранения жизни людей. «Поэтому прятать их ни в коем разе нельзя, особенно на опасных участках. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель», — сказал глава государства.

В Госдуме поддержали предложение Путина.

В начале июля Генпрокуратура России взялась проверить правильность мест установки автоматических дорожных камер и режима их работы на предмет «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан». Поводом для проверки стали неприлично высокие доходы владельцев комплексов фиксации нарушений ПДД.

