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Суд лишил водительских прав актрису Бочкареву

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев, сообщает ФАН.

Кроме того, суд оштрафовал артистку на 30 тысяч рублей.

Бочкареву дважды приглашали на заседание суда, однако она там так и не появилась, отмечает агентство со ссылкой на информированный источник.

Как сообщал «Ридус», в отношении Бочкаревой было заведено уголовное дело после того, как ее задержали сотрудники ДПС и обнаружили у нее белый порошок, похожий на наркотики.

Инцидент произошел 28 сентября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая заметно нервничала и от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Во время задержания актриса призналась в наличии у нее кокаина и подробно рассказала, что он спрятан в ее нижнем белье. По данным СМИ, Бочкарева сама его достала и отдала стражам порядка.

Однако позднее звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла сообщение о найденном у нее кокаине, назвала эту информацию враньем и предположила, что кто-то пытается раздуть скандал, возможно, из мести.

Кроме того, Бочкарева заявила, что никакого уголовного дела на нее не заводили.

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