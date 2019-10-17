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НХЛ отстранила на 20 матчей российского хоккеиста «Вегаса» Валентина Зыкова

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© Imago/TASS

© Imago/TASS

Защитник клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей за применение запрещенных веществ.

Как сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), россиянин дисквалифицирован за нарушение программы по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

По условиям коллективного трудового договора, Зыков должен будет пройти обязательный курс лечения, предусмотренный упомянутой программой.

При этом отмечается, что 24-летний хоккеист избежит денежного штрафа.

Ранее сообщалось, что в качестве наказания за употребление кокаина нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов пропустит первые три игры нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, в конце августа Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях под своей эгидой на четыре года, после того как в допинг-пробе спортсмена, взятой в мае перед чемпионатом мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

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