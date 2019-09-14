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НХЛ вынесла свое наказание хоккеисту Кузнецову за употребление кокаина

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В качестве наказания за употребление кокаина нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов пропустит первые три игры нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

О вынесенном россиянину вердикте, сообщила газета The Washington Post.

В конце августа Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях под своей эгидой на четыре года, после того как в допинг-пробе спортсмена, взятой в мае перед чемпионатом мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Кроме того, хоккеист лишился бронзовой медали чемпионата.

Как писал ранее «Ридус», в мае была опубликована видеозапись, на которой Кузнецов находится в гостиничном номере и на столе перед ним приготовлены две дорожки подозрительного белого порошка. Спортсмен объяснил, что видео было записано в прошлом году в Лас-Вегасе, а в номере жил его знакомый, к которому он ненадолго заглянул.

Евгений Кузнецов — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз».

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