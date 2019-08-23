В организме форварда сборной России по хоккею обнаружили кокаин

В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова обнаружен кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В связи с этим 27-летнего спортсмена дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Допинг-проба, в которой было найдено наркотическое вещество, была взята у хоккеиста 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, где он в составе сборной России завоевал бронзу.

С 13 июня 2019 года Кузнецов был временно отстранен. Теперь срок дисквалификации завершится 12 июня 2023 года.

Как сообщал «Ридус», в мае в Сети появилось скандальное видео с участием нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова: он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону, а перед ним на столе — свернутая трубочкой купюра и две дорожки порошка белого цвета.

Евгений Кузнецов — двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и заслуженный мастер спорта России.

