Российские туристы нашли самые дешевые страны для отдыха

Россияне, согласно опросу туристического сервиса Aviasales, назвали страны, в которых они меньше всего тратили деньги.

Лидером данного рейтинга оказалась Чехия. Эту страну назвали самой дешевой 27% респондентов.

По их мнению, в чешской столице Праге все в два раза дешевле, чем в Москве.

На втором месте списка расположилась Венгрия, за которую отдали голоса 17% опрошенных.

Третье место в рейтинге заняла Сербия. Ее самой выгодной назвали 15% россиян.

Четвертое место в списке самых дешевых стран для россиян досталось Испании (14%), пятое — Вьетнаму (10%).

Кроме того, в рейтинг, согласно опросу, вошли Грузия (9%), Португалия (7%) и Турция (5%).

Ранее «Ридус» сообщал о рейтинге самых заполненных туристами мест на планете из расчета на одну квадратную милю.

Кроме того, были названы самые дорогие европейские страны для туристов.