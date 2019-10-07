Названы самые заполненные туристами места в мире

Составлен рейтинг самых заполненных туристами мест на планете из расчета на одну квадратную милю.

По данным экспертов, первое место в списке занял остров Пхукет в Таиланде, где в течение на одну квадратную милю приходится 5 090 туристов.

На втором месте оказался город Пальма-де-Мальорка на испанских Балеарских островах (2 918 туристов на милю)

Третье место занял курорт Паттайя в Таиланде (2 762 туриста).

Четвертое место в рейтинге досталось французской столице Парижу (1 174 туриста)

Пятое место досталось испанской Барселоне (605 туристов).

Кроме того, в десятку самых туристических мест вошли столица Малайзии Куала-Лумпур (367 туристов), итальянский Милан (344 туриста), японская Осака (268 туристов), Сингапур (127 туристов) и Нью-Йорк (119 туристов), отмечается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Как сообщал «Ридус», ранее эксперты назвали самые популярные города СНГ для путешествий осенью.