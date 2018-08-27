Названа самая дорогая страна Европы для туристов

Исландия, где цены на товары в 2018 году выросли на 56% по сравнению с другими европейскими государствами, была признана самой дорогой страной Европы для туристов.

Согласно данным Eurostat, второе место в рейтинге заняла Швейцария, где цены выросли на 52%, а тройку лидеров замыкает Норвегия (48%).

В первую десятку также вошли Дания (38%), Ирландия и Люксембург (по 27%), Финляндия (23%), Швеция (19%), Великобритания (17%) и Нидерланды (плюс 12%).

На последующих местах в списке расположились Бельгия (11%), Франция и Австрия (по 10%), а также Германия (4%).

Как сообщает Daily Mail, довольно дорого обойдется туристу скромный обед в исландском ресторане, где пицца с сыром стоит почти 17 евро, бокал вина — около 10 евро, а пинта пива (0,56 литра) — почти 7 евро.

Издание отмечает, что такие высокие цены обусловлены зависимостью острова от импорта яиц, молока и других продуктов, а также высоким налогом на алкоголь.

Кроме того, большую роль в росте цен играют колебания курса исландской валюты, с которыми страна столкнулась в 2016—2017 годах. Местным жителям цены в магазинах не кажутся слишком высокими, как иностранцам, поскольку в 2018 году средняя зарплата в Исландии составила 4450 евро в месяц.

Однако, несмотря на дороговизну, Исландия по-прежнему привлекает туристов. В прошлом году ее посетили 2,3 млн иностранцев.

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