В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста
- 21 сентября 2019, 22:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России, уточняет посольство РФ в Турции.
По данным дипведомства, авария произошла в субботу, 21 сентября, около 6 часов утра.
Отмечается, что семь человек отказались от медицинской помощи, их доставили в аэропорт и они вылетели в Россию.
Остальные 15 туристов, включая двоих несовершеннолетних, были доставлены в различные медицинские учреждения Антальи, говорится на официальной странице российского посольства в Facebook.
По состоянию на текущий момент в больницах остаются восемь россиян с ушибами и травмами различной степени тяжести. По информации врачей, жизни пострадавших ничто не угрожает, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Ранее сообщалось, что недалеко от турецкого курортного города Анталья перевернулся автобус с российскими туристами, упоминалось о 14 пострадавших россиянах.
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