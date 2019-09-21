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В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России, уточняет посольство РФ в Турции.

По данным дипведомства, авария произошла в субботу, 21 сентября, около 6 часов утра.

Отмечается, что семь человек отказались от медицинской помощи, их доставили в аэропорт и они вылетели в Россию.

Остальные 15 туристов, включая двоих несовершеннолетних, были доставлены в различные медицинские учреждения Антальи, говорится на официальной странице российского посольства в Facebook.

По состоянию на текущий момент в больницах остаются восемь россиян с ушибами и травмами различной степени тяжести. По информации врачей, жизни пострадавших ничто не угрожает, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что недалеко от турецкого курортного города Анталья перевернулся автобус с российскими туристами, упоминалось о 14 пострадавших россиянах.

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