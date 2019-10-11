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Умер космонавт Алексей Леонов

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На 86-м году жизни умер советский космонавт Алексей Леонов, сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. В 1960 году попал в первый отряд советских космонавтов.

Он был первым человеком на Земле, вышедшим в открытый космос в 1965 году во время полета на корабле «Восход-2».

В 1965—1969 годах был в группе космонавтов, участвовавших в подготовке к облету Луны.

Второй полет в космос совершил в 1975 году в качестве командира корабля «Союз-19».

С 1970 по 1991 год занимал пост заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, после чего вышел на пенсию.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Был удостоен множества наград Советского Союза, России и других государств.

Кроме того, получил признание как художник, его работы широко выставлялись и публиковались. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.

Как сообщал «Ридус», две недели назад на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза космонавт Геннадий Манаков.

В марте нынешнего года на 85-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Валерий Быковский.

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