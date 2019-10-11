Умер космонавт Алексей Леонов
- 11 октября 2019, 14:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На 86-м году жизни умер советский космонавт Алексей Леонов, сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов.
Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. В 1960 году попал в первый отряд советских космонавтов.
Он был первым человеком на Земле, вышедшим в открытый космос в 1965 году во время полета на корабле «Восход-2».
В 1965—1969 годах был в группе космонавтов, участвовавших в подготовке к облету Луны.
Второй полет в космос совершил в 1975 году в качестве командира корабля «Союз-19».
С 1970 по 1991 год занимал пост заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, после чего вышел на пенсию.
Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Был удостоен множества наград Советского Союза, России и других государств.
Кроме того, получил признание как художник, его работы широко выставлялись и публиковались. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.
Как сообщал «Ридус», две недели назад на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза космонавт Геннадий Манаков.
В марте нынешнего года на 85-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Валерий Быковский.
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