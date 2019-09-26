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Умер космонавт Геннадий Манаков

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© Роскосмос

© Роскосмос

На 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза космонавт Геннадий Манаков.

О его кончине сообщил в Twitter депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев.

Геннадий Манаков совершил два полета в космос. Первый — 1 августа 1990 года в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-10» совместно с Геннадием Стрекаловым. Тогда он стал 229-м человеком в мире и 69-м в СССР, вышедшим на околоземную орбиту.

Второй полет был совершен 24 января 1993 года. Манаков стартовал в качестве командира экипажа ТК «Союз ТМ-16» вместе с Александром Полещуком.

Был награжден многими советскими и российскими орденами и медалями, а также французским орденом Почетного легиона.

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