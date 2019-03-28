Умер трижды летавший в космос Герой СССР Валерий Быковский

Центр подготовки космонавтов сообщил о смерти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Валерия Быковского. Он скончался 27 марта 2019 года на 85 году жизни.

Валерий Быковский родился в городе Павловский Посад Московской области, окончил Качинское военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского, тренировался для полетов в космос вместе со всеми прославленными советскими космонавтами из первого отряда, включая Юрия Гагарина.

Быковский летал в космос трижды, приняв участие в экспедициях «Восток-5», «Союз-22» и «Салют-6», с общей продолжительностью более 21 сутки. В 1965—1969 годах он возглавлял группу космонавтов, которых готовили для полета и высадки на Луну, однако программу отменили после успешной миссии американцев на «Аполлоне-11». В 1988 году Валерий Быковский уволился из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по возрасту.

Напомним, в прошлом году скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов, который был в космосе с Быковским на орбитальной научной станции «Салют-6» в конце 1970-х. На той же орбитальной станции побывал и дважды Герой СССР Георгий Гречко, который умер в апреле 2017 года.

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