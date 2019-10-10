Зеленский исключил предоставление Донбассу автономного статуса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть речи об автономии Донбасса, сообщает «Укринформ».

По словам главы украинского государства, пока еще нет готового текста законопроекта об особенностях местного самоуправления на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Президент отметил, что в первую очередь будут обсуждаться вопросы представления русскому языку статуса регионального, а также гуманитарные вопросы.

Зеленский добавил, что пока еще преждевременно говорить, на какие компромиссы готова Украина.

При этом украинский лидер подчеркнул, что у руководства страны есть несколько планов по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает агентство.

Президент убежден, что ситуацию на юго-востоке Украины можно решить путем переговоров в течение года, отмечают «Новые Известия».

Кроме того, Зеленский исключил возможность возобновления возобновления водоснабжения Крыма, сообщает ФАН. «Вода туда не пойдет», — сказал президент Украины.



Ранее, как сообщал «Ридус», Зеленский заявил, что опасается появления российских военных баз на территории соседней Белоруссии.

В четверг, 10 октября, украинский лидер впервые проводит пресс-марафон.

Глава государства также назвал свою главную миссию на посту президента Украины: завершение войны в Донбассе. По его словам, его избирали как президента, который прекратит войну, и именно таким человеком он остается и всегда будет оставаться.

Напомним, в среду, 9 октября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев не рассматривает возможность амнистии воюющих в Донбассе ополченцев ДНР и ЛНР.

