Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается появления российских военных баз на территории соседней Белоруссии, сообщает агентство «Укринформ».

Зеленский отметил, что у Украины с Белоруссией сейчас не только геополитические отношения.

«Мы очень боимся, что там будут российские корпуса», — добавил глава украинского государства.

В то же время он сообщил во время сегодняшнего пресс-марафона, что президент Белоруссии Александр Лукашенко его заверил, «что на территории Белоруссии — только белорусские военные».

В четверг, 10 октября, украинский лидер впервые проводит пресс-марафон, отмечает украинское агентство.

Ранее Зеленский в ходе сегодняшнего пресс-марафона назвал свою главную миссию на посту президента Украины: завершение войны в Донбассе.

По его словам, его избирали как президента, который прекратит войну, и именно таким человеком он остается и всегда будет оставаться.



«Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — заявил Зеленский. При этом он повторил, что им с Путиным «надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну».



Как сообщал «Ридус», в среду, 9 октября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев не рассматривает возможность амнистии воюющих в Донбассе ополченцев ДНР и ЛНР.